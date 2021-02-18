В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в республике COVID-19 был диагностирован 17 427 людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане коронавирусом заразились еще 60 человек. Большинство из них - казанцы (34 пациента). Почти все зараженные подхватили COVID-19 при контакте с больными, но один - привез инфекцию из другого региона или страны.

Среди последних инфицированных один несовершеннолетний, восьмерым - от 18 до 30 лет, 17-ти - от 30 до 50 лет, семерым - от 50 до 60 лет, 15-ти - от 60 до 70 лет, еще восьмерым - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет.

С начала пандемии в республике коронавирус был диагностирован 17 427 людям. На сегодня 13 992 из них выздоровели, а 307 - скончались.

- Всего провакцинировано 61 108 человек, из них вторую дозу получили 10 208 человек, - отмечают в Минздраве Татарстана.