В Чувашии зафиксировали еще три смерти от коронавируса

С начала пандемии коронавирус в республике подхватили 20 842 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на четверг, 18 февраля, в Чувашии подтверждены 975 летальных случаев коронавируса, в том числе три - за минувшие сутки. Такие цифры называет федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, откуда сообщения о смертях зараженных COVID-19 жителей региона поступают ежедневно уже третий месяц - с 22 ноября 2020 года.

С начала пандемии коронавирус в Чувашии выявили у 20 842 человек. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На сегодня 19 088 заразившихся выздоровели.