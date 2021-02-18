В Казани при столкновении троллейбусов пострадали три человека

В аварии пострадали три пассажирки троллейбусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Столкновение двух троллейбусов произошло 17 февраля в 11.15 на остановке общественного транспорта на улице Юлиуса Фучика в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 39-летний водитель троллейбуса маршрута №12 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с троллейбусом маршрута №9 под управлением 42-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три женщины, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В больницу увезли 54-х и 64-х летних пассажирок троллейбуса №12, а также 68-летнюю пассажирку троллейбуса №9. Их состояние оценивается как средней тяжести.