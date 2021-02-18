В Казани на время изменилась схема движения автобуса №31

Все дело в проведении строительных работ на территории надземной парковки у торгового центра на проспекте Победы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня, 18 февраля, временно изменяется схема движения казанского автобуса №31. Из маршрута исключается остановка “Проспект Альберта Камалеева” на проспекте Победы. Все дело в строительных работах, которые проводятся на территории наземной парковки у торгового центра.

До завершения работ автобус будет следовать от торгового центра в прямом направлении по следующей схеме движения: местный проезд – пр.А.Камалеева – ул.Академика Сахарова, далее по маршруту, сообщает Комитет по транспорту города.