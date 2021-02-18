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Юрий Куклачев попросил Рустама Минниханова организовать в школах Татарстана «Уроки добра»

Книги артиста цирка «Уроки доброты и самопознания» уже переведены на татарский язык
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Занятия должны быть государственными, а не частными.

Занятия должны быть государственными, а не частными.

Фото: Татьяна Коркина

Российский артист цирка и известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев попросил президента Татарстана Рустама Минниханова организовать в школах республики «Уроки добра». Разговор произошел в среду, 17 февраля, на заседании медиаклуба при Полномочном представительстве региона в России.

Куклачев заметил, что все четыре части его книги «Уроки доброты и самопознания» уже переведены на татарский язык. Занятия, по его словам, должны быть государственными, а не частными. Такие уже проводятся в московских школах.