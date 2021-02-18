Юрий Куклачев попросил Рустама Минниханова организовать в школах Татарстана «Уроки добра»

Занятия должны быть государственными, а не частными. Фото: Татьяна Коркина

Российский артист цирка и известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев попросил президента Татарстана Рустама Минниханова организовать в школах республики «Уроки добра». Разговор произошел в среду, 17 февраля, на заседании медиаклуба при Полномочном представительстве региона в России.

Куклачев заметил, что все четыре части его книги «Уроки доброты и самопознания» уже переведены на татарский язык. Занятия, по его словам, должны быть государственными, а не частными. Такие уже проводятся в московских школах.