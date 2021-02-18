В Йошкар-Оле столкнулись три иномарки, пострадал пятилетний ребенок

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Столкновение трех иномарок произошло 17 февраля в 18.10 на перекрестке улиц Петрова и бульвара Чавайна в столице Марий Эл. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель иномарки Subaru на регулируемом светофорами перекрестке во время поворота налево на разрешающий "зеленый" не уступила дорогу встречной иномарке Skoda, которой управляла 25-летняя девушка. После столкновения этих автомобилей Skoda отбросило на Renault, которым управлял 49-летний водитель. Его автомобиль в это время совершал поворот направо по зеленой стрелке.

- В результате дорожно-транспортного происшествия в травмами различной степени тяжести в больницу был доставлен пятилетний мальчик-пассажир автомашины Skoda, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.