В Татарстане устанавливают личность погибшего в пожаре мужчины

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар начался в частном гараже на улице Речной в селе Тихоновка Альметьевского района 17 февраля в 22.11. Вспыхнул гараж, в котором находился отечественный легковой автомобиль и газовые баллоны. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Приехавшие на место пожара сотрудники МЧС Татарстана сумели вынести в безопасное место газовые баллоны.

В 22.35 спасателями было обнаружено тело мужчины. Он очень сильно обгорел и личность установит теперь только экспертиза.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.