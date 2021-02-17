Во время ночного пожара в Чувашии спасатели эвакуировали 30 человек

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 16 февраля, на улице Карла Марксе в Ядрине вспыхнул пожар в одной из пятиэтажек. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 23.31. Приехавшие на место пожарные выяснили, что горит кухня в однокомнатной квартире 46-летнего мужчины. Причиной этого могла стать его неосторожность при курении.

Из-за сильного задымления жители дома не могли самостоятельно выйти на улицу. Помощь пожарных в эвакуации потребовалась 30 людям, в том числе семи детям.

- Никто не пострадал. Огонь повредил мебель и внутреннюю отделку кухни, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.