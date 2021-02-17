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Политика

У главы Минэкономики Татарстана может появиться еще один заместитель

Число возможных замминистра ведомства было увеличено постановлением правительства республики до семи
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В последний раз подобные изменения в структуру ведомства вносились в декабре 2020 года.

В последний раз подобные изменения в структуру ведомства вносились в декабре 2020 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На портале правовой информации Татарстана появилось постановление местного правительства, согласно которому у главы Минэкономики республики теперь может быть семь заместителей. В последний раз подобные изменения в структуру ведомства вносились в декабре 2020 года, когда число замов было увеличено с пяти до шести.

Напомним, что с 21 февраля 2020 года министерством экономики Татарстана руководит экс-председатель регионального ЦИК Мидхат Шагиахметов. Его первым заместителем - директором Департамента развития предпринимательства и торговли, сейчас является Рустем Сибгатуллин.