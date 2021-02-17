В Йошкар-Оле от коронавируса начали прививать военных, которые примут участие в Параде Победы 2021

Скоро будет принято решение также по вакцинации личного состава парадных расчетов других федеральных органов, которые будут участвовать в празднике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл уже началась подготовка к проведению Парада Победы 2021. Уже определен состав парадных расчетов и началась вакцинация от коронавируса военнослужащих Йошкаролинской ракетной дивизии. Об этом на совещании по вопросам подготовки и проведения Дня защитника Отечества и Дня Победы заявил зампредседателя правительства республики Степан Воронцов.

По его словам, скоро будет принято решение также и о вакцинации личного состава парадных расчетов других федеральных органов, которые будут участвовать в празднике.

23 февраля торжественные и памятные мероприятия пройдут во всех городах и районах Марий Эл. Кроме того, в этот день для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет включительно и военнослужащих Вооруженных Сил России будут бесплатно работать спортивные сооружения: физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и ледовые дворцы.