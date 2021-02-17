"Будет прогрессировать семимильными шагами": "Рубин" подписал контракт с 17-летним вратарем

Фото: ФК "Рубин".

"Рубин" подписал контракт сроком на пять лет с 17-летним вратарем, воспитанником клубной академии Никитой Яновичем. Новобранец родился 28 марта 2003 года в Томске. Он игрок юношеской сборной России U-17. 9 февраля 2021 года отыграл полный контрольный матч за главную команду на сборе в Турции против "Нижнего Новгорода" (3:1).

- Он с нами тренируется уже год. Понятно, что первые полгода был аванс, чтобы посмотреть, как он будет прибавлять в работе. Но сейчас мы все четко понимаем и доверяем ему игровое время в контрольных матчах. Этот вратарь имеет большую перспективу, и мы тоже очень рады, что он заключил по существу свой первый взрослый профессиональный контракт, и уверены, что он будет прогрессировать семимильными шагами, - прокомментировал подписание контракта главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.