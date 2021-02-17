В Марий Эл “Газель” выехала на встречку и столкнулась с легковушкой, пострадали два человека

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Во вторник, 16 февраля, водитель автомобиля ГАЗ-3302 ехал на 67 километре автодороги “Вятка” в Медведевском районе, когда решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности такого маневра. Уже будучи на встречке, “Газель” столкнулась с “Ладой Грантой”.

Удар был такой силы, что переднюю часть отечественной легковушки просто смяло. В результате аварии пострадали ее 47-летний водитель и 40-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести мужчины были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.