В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 65 человек

С начала пандемии в республике выявили 17 367 случаев инфекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии в Татарстане выявили 17 367 зараженных коронавирусом людей, в том числе 65 - за минувшие сутки. Из последних большинство - жители Казани (37 человек). Один случай завозной, 64 - контактные.

Среди зараженных один несовершеннолетний, восьмерым - от 18 до 30 лет, 22-м - от 30 до 50 лет, семерым - от 50 до 60 лет, 18-ти -от 60 до 70 лет, пятерым - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась лишь 21 из них.

Отметим, что в Татарстане большинство ранее зараженных - 13 874 человека, выздоровели, а 303 - скончались.

- На данный момент в республике от коронавируса провакцинировано 53 487 человек, из них вторую инъекцию получили 9 455, - замечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.