В Марий Эл 18-летний водитель на легковушке спровоцировал ДТП, пострадал ребенок

Авария произошла утром 16 февраля на улице Советская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром во вторник, 16 февраля, на улице Советская в Волжске столкнулись автомобили ВАЗ-2131 и Nissan Qashqai. По предварительным данным, 18-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управление и выехал на встречку, где и произошла авария.

Известно, что в результате ДТП телесные повреждения получила семилетняя девочка - пассажирка иномарки.

- За 16 февраля на территории Марий Эл зарегистрировано три аварии с пострадавшими, - замечают в пресс-службе УГИБДД республики.