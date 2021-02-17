Житель Татарстана, проверяя горит ли водка и ацетон, поджег свою подругу

Вспыхнувшее пламя перекинулось на одежду и волосы женщины. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В этот вторник, 16 февраля, в шестом часу вечера в экстренные службы сообщили о пожаре в Чистополе. В квартире на первом этаже дома №27 по улице Мира на женщине горела одежда.

- Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра, потушен до прибытия спасателей, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пострадавшая женщина получила ожоги лица и кистей 2-3 степени 30 %, госпитализирована в реанимацию.

Позже выяснилось, что она выпивала в той квартире со знакомым. Во время застолья мужчина с женщиной решили выяснить, горит ли водка. Налили ее на стул и начали поджигать, но у них ничего не вышло. Тогда мужчина принес с балкона ацетон. Его так же налил на стул и поджег. Вспыхнувшее пламя перекинулось на одежду и волосы женщины. Мужчина потушил ее одеялом.