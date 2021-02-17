В Казани при пожаре в высотке погиб один человек

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

16 февраля в десятом часу вечера на телефонный номер «101» поступила информация о пожаре в квартире на 14 этаже в доме №10 на улице Парковая в казанском поселке Дербышки.

Эвакуации жильцов не понадобилась – в здании сработала система дымоудаления. У закрытой металлической двери горящей квартиры пожарных встретили соседи. По их словам, они пытались безуспешно проникнуть внутрь, так как услышали запах гари и крики хозяина жилья.

Пожарные вскрыли дверь и нашли 39-летнего мужчину лежащим без сознания в коридоре. Надев на пострадавшего дыхательную маску, его вынесли на улицу и передали медикам «скорой».

Тем временем пожар был уже потушен. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В последствии хозяин горевшей квартиры скончался в машине «скорой».

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Погибший часто курил в квартире, злоупотреблял спиртными напитками, - сообщили в МЧС Татарстана.