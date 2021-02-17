Умер Виктор Безворитный - экс-глава комитета здравоохранения Ульяновской области

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Ульяновской области

16 февраля на 83 году жизни умер почетный гражданин Ульяновской области, экс-глава комитета здравоохранения региона, заслуженный врач России Виктор Безворитный. В областном Минздраве замечают, что его смерть наступила после продолжительной болезни.

- Виктор Митрофанович навсегда останется в истории здравоохранения Ульяновской области, - замечают в пресс-службе ведомства.

СПРАВКА

Виктор Безворитный приехал в Ульяновскую область после окончания Волгоградского медицинского института. Первое время работал хирургом в Языковской участковой больнице, а после - с 1971 по 1978 годы, возглавлял ее. В 1978 году он стал заместителем заведующего областным отделом здравоохранения, а в скором времени возглавил комитет. Должность главы Безворитный оставил в 2000 году.