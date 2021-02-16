Количество жалоб в Роспотребнадзор Татарстана за 2020 год на гостиницы и отели выросло в 5,2 раза

Обращения в управление в основной своей массе (98,3% от общего числа) поступили в письменной форме или по электронной связи. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Роспотребнадзоре Татарстана подвели итоги работы с обращениями граждан за 2020 год, которые в основной своей массе (98,3% от общего числа) поступили в письменной форме или по электронной связи.

Так, в управлении отметили рост жалоб граждан на работу гостиниц и отелей – в 5,2 раза, на нарушения прав потребителей в сфере культурно-развлекательных мероприятий - в 3,1 раза, в сфере транспортных услуг - в 2,4 раза, в сфере туристических услуг - в 2,2 раза, при дистанционной торговле - в 1,8 раза, в сфере медицинских услуг - в 1,7 раза.

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана такой рост жалоб связывают с пандемией коронавируса.

КАК СВЯЗАТЬСЯ

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (бесплатно круглосуточно);

- «горячая линия» 8 (843) 236-94-11 (понедельник - четверг с 10.00 до 17.00; пятница с 10.00 до 15.45; обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45);

В электронном виде подать обращение можно на сайте Роспотребнадзора Татарстана в разделе «Прием обращений граждан» и на сайте в разделе «Интернет-приемная».

Обращения также могут быть отправлены через систему «Народный контроль» или почтой по адресу: ул. Б.Красная, 30, г.Казань, Республика Татарстан, 420111.