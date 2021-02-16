В Набережных Челнах Рустам Минниханов поручил полиции разобраться с агентством недвижимости «Респект»

Фото: president.tatarstan.ru

Во время своего рабочего визита в Набережные Челны президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании городского совета по итогам 2020 года. Зашла там речь и про работу местных властей с обманутыми дольщиками. Глава республики назвал ее эффективной, но при этом обратил внимание на набережночелнинское агентство недвижимости «Респект».

Рустам Минниханов поручил полиции детально разобраться с этой фирмой, чтобы в городе и Татарстане вообще не появились новые обманутые дольщики.

Отметим, что в отношении руководства «Респекта» уже возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. По версии следствия, людям в агентстве предлагали выкупить квартиры в еще не построенных домах, причем со значительной скидкой. Но в итоге десятки, а то и сотни жителей Набережных Челнов были обмануты.