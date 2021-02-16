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Минобороны России хочет отсудить у ПАО “Туполев” около 5,5 миллиардов рублей

Все дело в срыве сроков по возобновлению строительства в Казани бомбардировщиков Ту-160 “Белый лебедь”
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Дело рассматривают в Арбитражном суде Москвы.

Дело рассматривают в Арбитражном суде Москвы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Арбитражном суде Москвы рассматривают дело о взыскании с ПАО “Туполев” неустойки в размере 5,5 миллиардов рублей. Иск был подан Министерством обороны России после срыва сроков по возобновлению строительства бомбардировщиков Ту-160 “Белый лебедь”, которым на предприятии должны были установить новое ракетное вооружение, сообщает РИА “Новости”.

Заметим, что производством Ту-160 занимается Казанский авиационный завод имени Туполева.

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