Минобороны России хочет отсудить у ПАО “Туполев” около 5,5 миллиардов рублей

Дело рассматривают в Арбитражном суде Москвы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Арбитражном суде Москвы рассматривают дело о взыскании с ПАО “Туполев” неустойки в размере 5,5 миллиардов рублей. Иск был подан Министерством обороны России после срыва сроков по возобновлению строительства бомбардировщиков Ту-160 “Белый лебедь”, которым на предприятии должны были установить новое ракетное вооружение, сообщает РИА “Новости”.

Заметим, что производством Ту-160 занимается Казанский авиационный завод имени Туполева.

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