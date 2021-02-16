Житель Марий Эл забаррикадировался в квартире и выпал с пятого этажа

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет. Фото: Иван ПЕТРОВ

В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту падения мужчины с балкона пятого этажа. Все произошло 15 февраля, когда его жена и дети вышли из квартиры и оставили мужчину одного. До этого момента мужчина несколько дней находился в запое. Поняв, что остался один, он забаррикадировался, а после выпал с балкона.

Первыми пострадавшего нашли прохожие. Они вызвали ему "скорую". Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

- Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.