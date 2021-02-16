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Житель Марий Эл забаррикадировался в квартире и выпал с пятого этажа

Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет.

Фото: Иван ПЕТРОВ

В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту падения мужчины с балкона пятого этажа. Все произошло 15 февраля, когда его жена и дети вышли из квартиры и оставили мужчину одного. До этого момента мужчина несколько дней находился в запое. Поняв, что остался один, он забаррикадировался, а после выпал с балкона.

Первыми пострадавшего нашли прохожие. Они вызвали ему "скорую". Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

- Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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