С начала пандемии коронавирус подхватили 46 276 местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от COVID-19, а также выявили 129 новых случаев заражения им и выписали 127 переболевших инфекцией пациентов. Такие цифры во вторник, 16 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в области обнаружили у 46 276 человек, 42 888 из которых уже выздоровели, а 721 - скончался. По данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее сейчас остаются 12 252 человека.