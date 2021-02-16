В Чувашии загорелся маслозавод

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

Пожар на территории Шумерлинского маслозавода начался в 15.09 в понедельник, 15 февраля. Загорелся склад готовой продукции, расположенный в кирпичном здании. Столб черного дыма был заметен за несколько километров от места возгорания. Пожарные помогли эвакуировать 30 сотрудников маслозавода. Никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Заводу причинен значительный ущерб, его сумма уточняется.

- Сотрудники МЧС Чувашии выясняют причины возгорания на предприятии, - сообщили в пресс-службе ведомства.