Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Набережных Челнах начальник ОП "Центральный" подал рапорт об отставке

Предположительно, причиной такого решения стали уголовные дела на его подчиненных
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
На фоне возбужденных уголовных дел на подчиненных начальник ОП "Центральный" подал рапорт об отставке

На фоне возбужденных уголовных дел на подчиненных начальник ОП "Центральный" подал рапорт об отставке

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Набережных Челнах появилась информация о том, что начальник ОП "Центральный" Рамиль Юсупов подал рапорт о своей отставке. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что Юсупов пока находится в отпуске, и по его возвращению может уйти на пенсию.

Другие источники "Комсомолки" в правоохранительных структурах сообщили о том, что Юсупов решил уйти на фоне череды скандалов с подчиненными: на одного из оперуполномоченных было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", и виновный получил условный срок. Возбуждены уголовные дела на некоторые других сотрудников ОП "Центральный". После прокурорской проверки возникли вопросы к деятельности сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.