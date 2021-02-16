В Набережных Челнах начальник ОП "Центральный" подал рапорт об отставке

На фоне возбужденных уголовных дел на подчиненных начальник ОП "Центральный" подал рапорт об отставке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Набережных Челнах появилась информация о том, что начальник ОП "Центральный" Рамиль Юсупов подал рапорт о своей отставке. Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что Юсупов пока находится в отпуске, и по его возвращению может уйти на пенсию.

Другие источники "Комсомолки" в правоохранительных структурах сообщили о том, что Юсупов решил уйти на фоне череды скандалов с подчиненными: на одного из оперуполномоченных было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", и виновный получил условный срок. Возбуждены уголовные дела на некоторые других сотрудников ОП "Центральный". После прокурорской проверки возникли вопросы к деятельности сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.