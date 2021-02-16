"Зенит" обыграл "Динамо" и поднялся на третье место в чемпионате страны

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Казанский "Зенит" постепенно оживает после декабрьско-январского кризиса, когда команда штамповала поражения. Добавил сил и веру в себя успешный выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Впрочем, успехи в Европе хорошо, но казанцам есть что исправлять и на внутренней арене. Череда поражений отбросила "Зенит" на 5 место. что явно не соответствует амбициям Казани.

Очередным соперником стало "Динамо" из Ленинградской области. Команда идет третьей с конца и проблем с ней, по факту, "Зенит" не должен был испытать. Так, в принципе, и получилось.

В первой партии на ведущие роли вышли Нгапет и Волков, которые забивали почти все, что могли. Итог - уверенная победа 25:18. Во втором сете гости смогли навязать борьбу, сократив 11:16 до 16:19. Впрочем, пять очков "Зенита" подряд сняли вопрос о победителе - 25:18.

В третьей партии обе команды показали невероятно эффективную игру в атаке: "Зенит" забил 18 из 23 мячей (78%), а "Динамо" – 14 из 18 (78%). При одинаковом количество эйсов, блоков и даже ошибок все решило как раз количество атак. Казанцы благодаря защите нападали чаще, а особенно хорош был Бартош Беднож, который реализовал 8 из 9 ударов. В итоге "Зенит" выиграл партию 25:21, а вместе с ней и матч 3:0.

Благодаря этой победе казанцы обошли одноклубников из Санкт-Петербурга и поднялись на третье место в турнирной таблице.