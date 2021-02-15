В Чувашии 6-летняя девочка умерла после отказа врачей лечить ее препаратом «Нусинерсен»

согласно клиническим рекомендациям Минздрава России от 2020 года «Нусинерсен» рекомендуется всем пациентам с генетически подтвержденным диагнозом: «спинальная мышечная атрофия». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11 февраля в Канаше у себя дома умерла 6-летняя девочка со спинальной мышечной атрофией. Это произошло после того, как в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) врачи отказали ребенку в продолжении лечения препаратом «Нусинерсен».

- По данному факту в отношении должностных лиц РДКБ было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По версии следствия, отказ девочке в препарате незаконен – она нуждалась в его применении по жизненным показаниям.

В ведомстве отмечают, что согласно клиническим рекомендациям Минздрава России от 2020 года «Нусинерсен» рекомендуется всем пациентам с генетически подтвержденным диагнозом: «спинальная мышечная атрофия».

Отметим, что именно РДКБ Чувашии до смерти 6-летней девочке в лечении данным препаратом было отказано еще четырем детям с точно таким же диагнозом.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- Все данные дела были объединены в одно производство. В ходе расследования действиям либо бездействию конкретных должностных лиц РДКБ будет дана принципиальная правовая оценка, - также сообщили в следственном комитете Чувашии.

Расследование взято на личный контроль руководителем республиканского управления Александром Полтининым.