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Экономика

Кудрин считает, что программу развития Татарстана до 2030 года надо скорректировать

Об этом глава Счетной палаты России заявил во время итоговой коллегии Минэкономики республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По мнению Кудрина, это нужно сделать для преодоления шоковых ситуаций.

По мнению Кудрина, это нужно сделать для преодоления шоковых ситуаций.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 15 февраля, на заседании татарстанского ведомства глава Счетной палаты России Алексей Кудрин участвовал в режиме видеоконференции. На нем он заявил, что стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года нужно скорректировать.

Так, по мнению Кудрина, для преодоления шоковых ситуаций, явно связанных с коронавирусным кризисом, нужно адаптировать сценарии развития экономики республики. Также он считает, что стратегию необходимо дополнить мерами цифровизации.

В принципе, оно и понятно. Ведь этот документ о развитии Татарстана до 2030 года создавался еще в 2015 году, когда никто еще и помыслить не мог о пандемии, которая существенно изменит не только экономическую жизнь региона, но и мира в целом. Тем не менее, еще тогда предполагалось развитие инновационных решений в высокотехнологических отраслях экономики.

Экономика Татарстана