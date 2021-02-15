Кудрин считает, что программу развития Татарстана до 2030 года надо скорректировать

По мнению Кудрина, это нужно сделать для преодоления шоковых ситуаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 15 февраля, на заседании татарстанского ведомства глава Счетной палаты России Алексей Кудрин участвовал в режиме видеоконференции. На нем он заявил, что стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года нужно скорректировать.

Так, по мнению Кудрина, для преодоления шоковых ситуаций, явно связанных с коронавирусным кризисом, нужно адаптировать сценарии развития экономики республики. Также он считает, что стратегию необходимо дополнить мерами цифровизации.

В принципе, оно и понятно. Ведь этот документ о развитии Татарстана до 2030 года создавался еще в 2015 году, когда никто еще и помыслить не мог о пандемии, которая существенно изменит не только экономическую жизнь региона, но и мира в целом. Тем не менее, еще тогда предполагалось развитие инновационных решений в высокотехнологических отраслях экономики.