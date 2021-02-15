В Казани в один день установят мемориальные доски Саре Садыковой и Геннадию Паушкину

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В один день – 19 февраля, в Казани увековечат память народной артистки ТАССР Сары Садыковой и писателя Геннадия Паушкина. Сообщает Минкульт Татарстана.

Так, мемориальную доску Саре Садыковой официально откроют в 11.00 на фасаде дома по адресу: улица Карима Тинчурина,7А.

Памятный же знак в честь писателя, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Геннадия Паушкина откроют чуть раньше – в 10.00. Его мемориальная доска появится на стене дома, расположенного по адресу: улица Адоратского, 15.

Отмечается, что эти торжественные мероприятия пройдут с участием руководства Минкульта Татарстана.