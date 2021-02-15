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В 2021 году в Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту выделили более 4,1 миллиарда рублей

Работы должны провести на 90 участках
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Из них в свыше 3,7 миллиарда рублей выделены из бюджета республики.

Из них в свыше 3,7 миллиарда рублей выделены из бюджета республики.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане отремонтируют 174,8 километра проезжей части. Речь идет о 90 участках. На это выделено 4 миллиарда 130 миллионов 700 тысяч рублей, в том числе и более 3,7 миллиарда из бюджета республики.

По словам главы Минтранса Татарстана Фарита Ханифова. В список объектов, где пройдет ремонт, входят 96,7 километра региональных дорог, 43,3 километра в Казанской агломерации, 29,2 километра в Набережночелнинской агломерации, 5,6 километра в Нижнекамской агломерации.

Так, в частности, пройдет капремонт автодорог «Казань-Ульяновск» - Соболевское – Чулпаниха в Верхнеуслонском районе, М-7 «Волга» - Баландыш в Тюлячинском районе, Морты - Сосновый Юраш в Елабужском районе.