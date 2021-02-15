Последняя подобная трагедия произошла утром 15 февраля на улице Хузангая в Чебоксарах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года в Чувашии насмерть замерзли 33 человека, а из-за переохлаждения пострадали и выжили 77 местных жителей. Такие цифры в понедельник, 15 февраля, на еженедельной планерке в доме правительства республики сообщил и.о председателя ГКЧС региона Николай Иванов.

Он заметил, что утром у дома №7 на улице Хузангая в Чебоксарах было обнаружено тело женщины в возрасте 40 лет с признаками переохлаждения. А накануне уже в деревне Чандрово нашли труп 59-летнего мужчины, который, по предварительным данным, так же замерз.

Всего зимой 2020-2021 года в Чувашии зафиксировали 110 случаев переохлаждения и 101 смерть от обморожения. Большинство погибших были найдены недалеко от своих домов. Дойти до которых им помешало состояние опьянения.