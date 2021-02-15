Жители Казани смогут увидеть фильм “Аферистка” за два дня до его официальной премьеры

Фото: кадр из фильма

Триллер “Аферстка” с Розманд Пайк и звездой "Игры престолов" Питером Динклэйджем в главных ролях выйдет в российский прокат в пятницу, 19 февраля. Однако у жителей Казани будет возможность увидеть его за два дня до официальной премьеры - вечером 17 числа в кинотеатре “Алмаз Синема Гранд” (ТОЦ “Сувар Плаза” состоится предпоказ картины.

Фильм рассказывает о Марле - обаятельная, но циничная женщина, которая руководствуется принципом “побеждает сильнейший”. Прикрываясь заботой, она искусно пользуется людьми и безнаказанно обдирает своих богатых клиентов. Но новая подопечная Марлы не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.