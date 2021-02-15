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Коронавирус Covid-19

В Марий Эл подтвердили еще одну смерть пациента с коронавирусом

Вместе с тем там за минувшие сутки выписали 26 человек, которые смогли победить инфекцию
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в местных стационарах находятся 220 больных COVID-19.

Сейчас в местных стационарах находятся 220 больных COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 161, сообщает в понедельник, 15 февраля, федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Вместе с тем накануне в республике выявили 42 новых случая коронавируса и выписали 26 переболевших им пациентов. Получается, что с начала пандемии инфекцию там обнаружили у 11 304 человек, 9 992 из которых уже выздоровели. Сейчас в местных стационарах находятся 220 больных COVID-19.