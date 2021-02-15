В Марий Эл подтвердили еще одну смерть пациента с коронавирусом

Сейчас в местных стационарах находятся 220 больных COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 161, сообщает в понедельник, 15 февраля, федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Вместе с тем накануне в республике выявили 42 новых случая коронавируса и выписали 26 переболевших им пациентов. Получается, что с начала пандемии инфекцию там обнаружили у 11 304 человек, 9 992 из которых уже выздоровели. Сейчас в местных стационарах находятся 220 больных COVID-19.