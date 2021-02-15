В Казани во время пожара спасли 70-летнюю пенсионерку

Пожар произошел в квартире пенсионерки Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в квартире высотки на улице Минской в Советском районе столицы Татарстана начался 14 февраля в 11.22. Пожарных вызвали соседи, когда из квартиры, где проживает 70-летняя пенсионерка, начал просачиваться едкий дым.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана вывели пенсионерку из квартиры на пятом этаже по лестнице при помощи маски спасаемого. Затем они потушили огонь.

- Общая площадь возгорания составила один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.