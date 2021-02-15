В Ульяновской области подтвердили еще семь смертей от коронавируса

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 46 147 местных жителей, большая часть из которых уже выздоровела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 129 новых случаев коронавируса. Вместе с тем там выписали 112 переболевших инфекцией человек и подтвердили смерть семи зараженных. Такие цифры в понедельник, 15 февраля, дает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала пандемии в области провели 665,8 тысячи тестов на коронавирус, обследовав при этом 634,2 тысячи человек. Это помогло выявить 46 147 зараженных COVID-19 человек, большая часть из которых - 42 761, уже выздоровела. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее сейчас находятся 12 652 пациента.