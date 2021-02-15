В Марий Эл 4-летний ребенок пострадал во время массовой аварии

С места происшествия
Фото: МВД по Марий Эл
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Медедевском районе республики 14 февраля, в воскресенье, в 10.40 на 23 километре автодороги «Йошкар-Ола- Зеленодольск». По предварительным данным, водитель иномарки Geely не выбрал безопасную скорость и дистанцию, не учел дорожные и метеорологические условия - был гололед, и врезался в ехавшую впереди него автомашину Chery.
В этом автомобиле пострадал ребенок
Фото: МВД по Марий Эл
В свою очередь Chery врезалась в снегоуборочный КАМАЗ, который рассыпал реагенты на проезжую часть.
Легковушки врезались в снегоуборочный КАМАЗ
Фото: МВД по Марий Эл
- С места происшествия в больницу доставлен четрехлетний ребенок, ехавший в автомашине Chery, - сообщили в МВД Марий Эл.