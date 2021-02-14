Не только коронавирус: Какие инфекции привозили татарстанцы из-за рубежа

Всего было завезено более ста инфекций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2018 по 2020 годы в Татарстан завезли 118 случаев инфекционных заболеваний. Такие цифры привели в республиканском Роспотребнадзоре. В частности было выявлено 14 случаев лихорадки Денге (в основном из Таиланда (11 случаев), Шри-Ланки, Вьетнама); 6 случаев малярии (2 - из Танзании, по 1 сл. – из Анголы, Ганы, Индии и Мадагаскара); 1 случай Лихорадки Западного Нила из Индии. В 2020 году зарегистрировано 97 завозных случаев новой коронавирусной инфекции.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.

- При планировании отдыха важно заранее уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

ВАЖНО!

Сейчас из Казани открыты прямые авиарейсы в Танзанию (остров Занзибар), так что профилактика малярии как нельзя актуальна. Необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки начать прием противомалярийных препаратов. Министерством здравоохранения Республики Татарстан обеспечено постоянное наличие лекарственного препарата «Мефлохин» в аптеке №13 ГУП «Таттехмедфарм» для реализации гражданам, отправляющимся в эндемичные по малярии страны.