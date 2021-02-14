В Татарстане израсходовано более 50% вакцины от коронавируса

В листе ожидания на прививку значатся 6 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане продолжается прививочная кампания от коронавируса. Всего на данный момент провакцинировано 43102 человека, в том числе 2279 за минувшие сутки, из них вторую дозу получили 8 839 человек. Использовано 53,1% из 81 122 комплектов доз вакцины.

На данный момент в городах и районах развернуто 103 пункта вакцинации. Впрочем, их число может увеличиться в 2,5 раза.

- Думаю, мы доведем их количество до 250-ти. Главное, чтобы вовремя поступали вакцины. На листе ожидания - более 6 тысяч человек, есть конкретные даты, когда и кто может привиться, - отметил президент РТ Рустам Минниханов.