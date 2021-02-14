Супруги-пенсионеры перевели мошенникам 2 миллиона рублей

Потерпевшие перевели деньги на "безопасный счет". Фото: Анастасия ОСИПОВА

О различных уловках мошенников ежедневно предупреждают жителей всех регионов страны. Однако люди продолжают верить аферистам. Так, супружеская пара пенсионного возраста из Шумерли лишилась 2 миллионов рублей.

Супруги знали о различных способах телефонного мошенничества, однако вечером 13 февраля поверили «предупреждению» неизвестных о попытке несанкционированного снятия денежных средств.

- Тревожась за свои накопления, сделанные во время работы на Севере, супруги сняли со счета более двух миллионов рублей и через банкомат перевели их на «безопасный счет». Все это время мошенники находились с потерпевшими на связи, используя порядка 30 телефонных номеров, - отметили в пресс-службе МВД Чувашии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия. Злоумышленники пока не найдены.