25 татарстанцев умерли в январе, отравившись алкоголем

Чаще от проблем с алкоголем страдают мужчины. Фото: Алексей ФОКИН

В январе нынешнего года в Татарстане зарегистрировано 57 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза. В январе 2020 года отравились 44 человека.

Основная доля отравившихся - лица в возрасте 18 лет и старше – 87,7% или 50 случаев; на подростковое население (15-17 лет) приходится – 5,3% или 3 случая; среди детей отравившихся - 7% или 4 случая. Мужское население составило 80,7% (84%).

Анализ социального положения пострадавших показал: неработающие составили 38,6%, работающее население – 22,8%, пенсионеры – 5,3%, школьники – 8,8%, учащиеся – 3,5%, прочие – 21%.

25 татарстанцев, отравившихся алкоголем в минувшем месяце умерли. В прошлом году за первый месяц от спиртного скончался 21 человек.