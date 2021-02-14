20-летнему татарстанцу предстоит ответить за кражу ноутбука и микрофона

По данному факту возбудили уголовное дело. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

20-летнего жителя Мензелинска задержали по подозрению в краже. Установлено, что злоумышленник в ночное время используя ключ, оставленный в пристройке частного дома, проник в помещение откуда похитил ноутбук и микрофон.

- Общая сумма причиненного материального ущерба составила 89 000 рублей. Похищенное изъято, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.