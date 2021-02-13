Катки во дворах и застывшие машины: в Казани прошел ледяной дождь

Ледяной коркой покрылся даже снег с оставленными на нем следами - все вокруг превратилось в один сплошной каток. Фото: скриншот с видео

Жители Казани рассказывают в соцестях о последствиях прошедшего этой ночью ледяного дождя. Напомним, накануне об этом явлении жителей республики предупреждал Гидрометцентр Татарстана.

В темное время суток в регионе резко потеплело. После ледяного дождя казанские дворы превратились в настоящие катки. Если сейчас ситуация хоть немного поправляется, то утром, чтобы куда-либо дойти в пору было надевать коньки.

В ряде городских школ учли ситуацию и отменили уроки для младшеклассников, остальные добирались на занятия скользя по улицам и падая.

Автомобилистам так же не повезло. Мало того, что надо было как-то добраться по дворовым каткам до своих машин, так они еще и оказались покрыты ледяной коркой. Отогрев их ехать так же было непросто, делятся казанцы в соцсетях:

«Не можем выехать, а идти практически невозможно, лед толщиной в один сантиметр»

«На дороге был сильнейший гололед, машину просто тащило в разные стороны».