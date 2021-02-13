В Татарстане за сутки выявили 70 новых случаев короанвируса

Наибольшее количество новых инфицированных (38 человек) находятся в возрасте от 50 до 70 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 13 февраля, Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике было выявлено 70 новых случаев коронавируса. Все они контактные. В 41 из них пациентам понадобилась госпитализация. Оставшиеся 29 зараженных получают медпомощь, сидя дома.

Наибольшее количество новых инфицированных (38 человек) находятся в возрасте от 50 до 70 лет. Что касается географии коронавируса в Татарстане, то он в основном выявляется в Казани и Набережных Челнах – за прошедшие сутки 35 и 11 случаев соответственно.

Всего же с начал пандемии COVID-19 в республике был обнаружен у 17 096 человек, из которых 13 682, в том числе 50 за минувшие сутки, смогли победить болезнь, а 296 скончались.