Как жительница Казани лишилась более миллиона рублей после звонка аферистов

Для начала женщина сняла деньги со своего счета Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Казани с заявлением на мошенников обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что пару дней назад продала свою квартиру и собиралась купить новую. Покупатели отдали ей часть оговоренной суммы наличными, а другие две другие равныеы части перечислили на банковские счета.

После чего в один из вечеров гражданке позвонили на мобильный телефон. Эта была некая девушка, которая представилась работником банка. Она сообщила жительнице Казани, что с ее счета была якобы зафиксирована попытка перевода более миллиона рублей.

По словам «сотрудницы банка», чтобы предотвратить другие подобные попытки нужно перевести деньги на другой счет. Женщина поверила и, следуя инструкции девушки, пошла в ближайшее отделение сняла чуть более миллиона рублей. После потерпевшая, в сопровождении сына, пошла в отделение другого банка, где через банкомат перевела все деньги на счет, который ей указала «сотрудница банка».

Как только это было сделано, девушка перевела разговор на «работника службы безопасности банка». Мужчина продиктовал женщине номер счета: «АУФ488». С ним жительница Казани на следующий день должна была пойти в отделение банка и обратно получить переведенные деньги.

Уже оказавшись дома женщина позвонила на «горячую линию» банка. Она хотела узнать о поступлении средств на счета. Выслушав потерпевшую, сотрудник банка сообщил ей, что это были мошенники и надо идти в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование, - сообщили в УМВД Казани.