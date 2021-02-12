В Казани экс-начальник ОП "Восход", который бил задержанного и плевал в него, отделался условным сроком

Во время процесса по этому делу потерпевший вдруг заявил, что оговорил экс-полицейского начальника. Но суд к этому отнесся скептически. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История о том, как тогда еще действующий начальник казанского ОП "Восход" Ильдар Вафин оскорбил, избил и оплевал задержанного, закончилась для полицейского обвинительным приговором. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

На суде было доказано, что 18 марта 2020 года задержанного по подозрению в мошенничестве жителя Казани доставили в ОП "Восход". Там во время допроса Вафин завел его в туалет. Все остальное записал диктофон, который успел включить задержанный: полицейский избил его, матерился, угрожал, а также были слышны плевки.

С такой записью потерпевший и обратился к коллегам полицейского начальника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Именно после этого Вафина и уволили из правоохранительных органов с формулировкой: "за совершение проступка, порочащего честь мундира", то есть по дискриминирующим основаниям.

Интересно, что во время процесса по этому делу потерпевший вдруг заявил, что оговорил экс-полицейского начальника. Но суд к этому отнесся скептически - сделанная на диктофон запись прошла экспертизу и была признана подлинной, а значит описанные выше события имели место быть.