В Казани водитель "Мерседеса" на час заблокировал во дворе машину "скорой"

Только после того, как с мужчиной связались сотрудники полиции, он вышел и переставил свою иномарку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани во дворе многоэтажки водитель легкового автомобиля "Мерседес" на час заблокировал машину "скорой помощи".

Как стало известно, бригада медиков прибыла к ребенку, и, оказав необходимую помощь, собиралась выезжать на следующий вызов.

Но движение во этом дворе организовано так, что все автомобили въезжают с одной стороны, а выезжают с другой. Вот этот выезд и оказался перекрыт иномаркой, водитель которой ушел по своим дела, даже не оставив номера телефона для связи с ним. Разыскать его помогли сотрудники ГИБДД Татарстана, к которым за помощью обратились со станции "скорой помощи".

Только после того, как с мужчиной связались сотрудники полиции, он вышел и переставил свой "Мерседес".