В Ульяновске водитель легковушки погиб, врезавшись в фуру

По предварительным данным, погибший сам виноват в произошедшем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельная авария произошла 11 февраля в 9.00 на 3 километре автодороги «Ульяновск – Димитровград – Самара» в Ленинском районе столицы области. По предварительным данным, 36-летний водитель отечественного автомобилем «ВАЗ 21102» превысил скорость и не соблюдал безопасную дистанцию, вот и врезался в стоящий грузовик «Вольво FH 12» с полуприцепом «Шмитц».

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте столкновения погиб водитель легковушки, сообщили работавшие на месте сотрудники Госавтоинспекции Ульяновской области.