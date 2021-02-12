С 29 мая из аэропорта “Бегишево” открываются субсидируемые рейсы в Симферополь

Летать по этому маршруту трижды в неделю будут самолеты Boeing 737-800. Фото: Анастасия НОВИКОВА

С 29 мая по 30 октября 2021 года из нижнекамского аэропорта “Бегишево” имени Лемаева будут осуществляться субсидируемые рейсы в Симферополь. Летать по этому маршруту трижды в неделю будут самолеты Boeing 737-800. Стоимость билета в одну сторону, как обещается, будет варьироваться от 3 935 рублей, сообщает пресс-служба татарстанского аэропорта.

Воспользоваться субсидированной перевозкой помимо пенсионеров и граждан до 23 лет могут: инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы; гражданин России, имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.