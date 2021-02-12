В Чувашии подтвердили еще три смерти от коронавируса

О новых жертвах COVID-19 в регионе ежедневно сообщается уже третий месяц - с 22 ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О новых летальных случаях коронавируса в Чувашии ежедневно сообщается уже третий месяц. За минувшие сутки, например, там подтвердили еще три смерти зараженных человек. Таким образом, число жертв инфекции в республике достигло 944, сообщает 12 февраля федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 496,4 тысячи тестов на коронавирус, которые помогли выявить 20 460 больных, в том числе 72 - накануне. На сегодня большинство из зараженных - 18 644 человека, выздоровело.