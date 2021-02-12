В Казани пройдет "Лыжня России 2021"

Основной старт состоится в поселке Юдино. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В эту субботу, 13 февраля, в Казани на четырех площадках пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России 2021». К спортивному празднику приглашают присоединиться всех желающих – как профессиональных лыжников, так и любителей зимних видов спорта.

Их будут ждать в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанка по улице Гаврилова, в поселке Нагорный и на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, где состоится основной старт этого мероприятия.

Те, кто примет участие в соревнованиях, смогут попробовать свои силы на дистанциях - 2 км, 3 км, 5 км и 10 км.

Начало забегов на стадионе «Локомотив» в 8.00.