Житель Ульяновска предстанет перед судом по обвинению в убийстве лопатой

В ожидании суда мужчина находится в камере СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда его приятель пропал, 28-летний житель Ульяновска сначала вместе с волонтерами принял участие в его поисках, а после неожиданно сбежал в Сургут. Почему он так сделал вскоре установили правоохранители. За ним выехали в указанный город, задержали и доставили в Ульяновск, где заключили под стражу. Мужчина стал главным и единственным подозреваемым в убийстве того самого пропавшего приятеля.

- Расследование уголовного дела завершено. Вскоре состоится суд, - сообщили об итогах в следственном комитете Ульяновской области.

По версии следствия, 4 мая 2020 года в Ульяновске на территории «Волжского косогора» возле улицы Уютной обвиняемый отдыхал вместе с потерпевшим. В один из моментов между приятелями вспыхнула ссора. В ходе конфликта рассвирепевший злоумышленник забил приятеля лопатой, а также несколько раз ударил его ножом. Тот от полученных ранений вскоре скончался. Обвиняемый же решил скрыть преступление и закопал тело, а место захоронения замаскировал, чтобы его никто не нашел.